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راندا البحيري: مقالب رامز جلال أصبحت بالاتفاق في الفترة الأخيرة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:18 م

قالت الفنانة راندا البحيري، إن برنامج المقالب الذي يُقدمه الفنان رامز جلال أصبح بالاتفاق مع الضيوف في الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأربعاء، أنها شاركت من قبل إحدى نُسَخ مقالب رامز جلال لكنّها لم تكن على دراية بأي شيء.

وأوضحت أنه في الفترات الأخيرة، أصبح البرنامج يُقدَّم بالاتفاق، مُرجّحة أن يكون السبب في ذلك حدوث ما قالت إنها كوارث في البرنامج دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة.

وأشارت إلى أنها شاركت في البرنامج بعدما أبلغها الفنان الراحل عزت أبو عوف بتصوير برنامج يُسمى كرسين وشمسية في مدينة الغردقة.

ووصفت الموسم التي شاركت فيه من مقالب رامز جلال بأنه كان الأصعب.

يُشار إلى أن راندا البحيري شاركت في برنامج «رامز ثعلب الصحراء» الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2012.


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