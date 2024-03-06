تشابي ألونسو: أهدافنا كبيرة في الدوري الأوروبي

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أن فريقه لديه أهداف كبيرة أيضا في بطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعد أن وصل الفريق للدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: "كان من الرائع التواجد في الدور قبل النهائي في العالم الماضي. ولكن هذا العام نريد أكثر من ذلك قليلًا".

ويلتقي ليفركوزن مع كاراباج في دور الـ16 وستكون لديه رحلة طويلة غير معتادة إلى أذربيجان لخوض مباراة الذهاب غدا الخميس.

وتعد رحلة الطيران التي تستمر ست ساعات وفارق التوقيت الذي يصل لثلاث ساعات تحديا كبيرا للفريق، ولكن هذا ليس بجديد على ليفركوزن، خاصة وأنه تغلب على كاراباج 1 / صفر في دور المجموعات في باكو.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن: "قمنا بعمل جيد فيما يتعلق بفارق التوقيت في المباراة الأخيرة هناك، وكان برنامجا جيدًا".

في ذلك الوقت، تجاهل ليفركوزن فارق التوقيت بأفضل ما يمكن، وقال ألونسو: "سنفعل كل شيء بنفس الطريقة مرة أخرى".

وقال لاعب وسط الفريق، روبرت أندريش: "نحن محترفون. ربما يعاني لاعب أو اثنان منا بشكل أكثر كلما تقدمنا في العمر. ولكن هناك الكثير من الخيارات، مثل جوارب الضغط الخاصة للرحلة. سنستخدم كل هذا".

وذكر ألونسو أن ماتي كوفار سيحرس مرمى الفريق في المباراتين بدلا من القائد لوكاس هراديكي، الذي سيعود لحراسة مرمى الفريق يوم الأحد في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وبعيدا عن هذا، لم يظهر ألونسو أي علامة تشير إلى ما إذا كان سيقوم بعملية تدوير لاعبيه أم لا.