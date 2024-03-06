رئيس الوزراء: إجمالي قيمة البرنامج مع صندوق النقد 9 مليارات دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، أن البرنامج تمت زيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقال: «مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية؛ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود 9 مليارات».

وأكمل: «بمجرد التوقيع، فإن باقي شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيوفرون قروضًا ميسرة للدولة المصرية».

واختتم: «نتحدث عن برنامج متكامل أرقامه كبيرة؛ تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية، وستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري».