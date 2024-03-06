أبو الغيط: العمل الإنساني كله مهدد في غزة بسبب تقويض دور وكالة أونروا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والتي أنشأت بقرار أممي في عام 1949.

وأضاف خلال أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن الاحتلال يسعى لتفكيك الوكالة بادعاء أن 12 موظفًا من أصل 30 ألف يعملون بها، ضالعون في هجمات 7 أكتوبر.

واستنكر: «أي منطق هذا؟! فالأمر يشبه إغلاق مستشفى كامل لأن أحد الأطباء تورط في مخالفة للقانون، والهدف واضح أمامنا وهو إلغاء قضية اللاجئين ومسحها».

وأكمل: «16 دولة - من بينها دول تعد من المتبرعين الرئيسيين للأونروا، قررت أن تتماشى مع المنطق المعوج، وتقبل بالحجج العرجاء التي لا غاية لها إلا لتصفية قضية اللاجئين».

وحذر من أن العمل الإنساني كله مهدد في القطاع؛ بسبب تقويض دور الوكالة الأممية التي تمثل المفصل الأهم في عملية الاستجابة الإنسانية في غزة.

وطالب الدول التي علقت مساهماتها المالية للأونروا بمراجعة القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، مشددًا على أن «مسئولية غوث اللاجئين الفلسطينيين دولية في الأساس».

ولفت إلى أنه «ليس معقولًا أن يصدر الحكم قبل التحقيق، ولا يعقل أن يعاقب 2.2 مليون فلسطين بشكل جماعي بسبب اتهامات مرسلة دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة».

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.