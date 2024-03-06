ختام الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، على مدار 6 أيام وسط إقبال جماهيري لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من قرى ونجوع المحافظة، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبرئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، للمرة الثانية على ارض المحافظة، تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومي، موجهًا الشكر للناقد المسرحي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وجميع أعضاء الفرق الفنية المشاركة من الدول المختلفة على جهودهم في نشر الثقافة والفنون، ورسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء قنا من خلال العروض المسرحية التي تم عرضها داخل نجوع وقرى المحافظة.

وأضاف "الداودي"، أن المهرجان يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، من خلال تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي تم تقديمها، والتي تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها أشادت لجنة التحكيم برئاسة الفنان هاني كمال، بالدعم الذي قدمة محافظ قنا لإنجاح المهرجان، وحسن استقباله وكرم ضيافة أهالي المحافظة.

وأوضح رئيس لجنة تحكيم المهرجان، أن الاحتفال بدأ بعزف السلام الجمهوري ثم عرض أوبريت غنائي استعراضي خاص بحفل الختام.

يذكر أنه قدم الحفل الكاتب بكري عبد الحميد، ثم قام محافظ قنا، ورئيس المهرجان، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإهداء درع المهرجان وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات المهرجان، حيث حصد المركز الأول وأفضل عرض مسرحي العرض العماني "كوتار".