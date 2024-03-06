حماس تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن قرار إسرائيل ببناء 3500 مستوطنات جديدة

طالبت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة باتخاذ خطوات بشأن قرار إسرائيل ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة.

وجاء في بيان عبر القناة الرسمية لحماس عبر منصة تلجرام للتواصل الاجتماعي، أن " إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنات مقامة على أراضينا المحتلة جنوب مدينة القدس، هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كل أراضينا المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وتابع البيان: "نؤكّد أنَّ هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان؛ الذي يُمعن يومياً في جريمة التطهير العرقي ضدّ شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة، وفقا لنص البيان.

وأضاف البيان "نطالب الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا الكيان المجرم وقادته النازيين، ونحذّر من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترًا وتصعيدا".