إعلام أمريكي: استهداف السفينة ترو كونفيدنس أول هجوم قاتل بالبحر الأحمر



أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بأن الهجوم الذي استهدف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن اليوم الأربعاء، هو أول هجوم يوقع قتلى منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأوردت الوكالة نفسها نقلا عن مسئول أمريكي أن سفينة حربية أمريكية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.

من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسئولين أمريكيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

ومنذ قليل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

‏وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان، إن "نفذنا عملية استهداف لسفينة تروكونفيدينس الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق فيها".

وأضاف سريع أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن قوات الجماعة "مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".