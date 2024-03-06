بريطانيا تعتزم بيع سندات بقيمة 265 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الجديد

كشفت الحكومة البريطانية، عن اعتزامها بيع كميات كبيرة من السندات مع تقليص حصة السندات الأطول أجل مقارنة بالسنة الماضية.

وقال مكتب إدارة الدين العام، اليوم الأربعاء، إنه سيطرح سندات بقيمة 3ر265 مليار جنيه إسترليني (338 مليار دولار) وهو ما يقترب من تقديرات البنوك التي استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانت 258 مليار جنيه إسترليني. وستكون السندات طويلة الأجل حوالي 5ر18% من إجمالي الطروحات الجديدة مقابل 1ر21% من إجمالي طروحات العام الماضي.

وذكرت بلومبرج أن خطة الحكومة البريطانية ستمنح بعض الراحة لأحد أسوأ أسواق السندات في الدول الكبرى أداء خلال العام الحالي حتى الآن. واستردت السندات البريطانية خسائرها بعد إعلان خطة الحكومة.

وخفض مكتب إدارة الدين العام كمية السندات طويلة الأجل بسبب تراجع الطلب على هذه الشريحة من جانب المستثمرين المهتمين بمدى استقرار الجهة المدينة مثل صناديق التقاعد والتي تفضل أدوات الدين المرتبطة بمعدل التضخم.

وأشارت بلومبرج إلى أن المتعاملين في سوق السندات الذين شاركوا في اجتماع سنوي للخزانة البريطانية أعلنوا تأييدهم القوي لهذا التوجه الجديد نحو التوسع في السندات قصيرة الأجل، والذي أشار إليه في وقت سابق من اليوم أيضا روبرت سيثمان الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت اليوم خفض ضريبة التأمين الوطني على الأجور بمقدار نقطتين مئويتين.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية إن الخفض الجديد المنتظر إلى جانب خفض ضريبة الأجور التي أعلنها وزير الخزانة في بيانه المالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ستوفر للعامل المتوسط في بريطانيا حوالي 900 جنيه إسترليني (1140 دولارا) سنويا.

وسعى وزير الخزانة عند إعلانه مشروع ميزانية العام الجديد اليوم إلى تقديم تخفيضات ضريبية تخطف الأبصار استجابة لمطالب أعضاء مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة خلال 11 شهرا من الآن، في حين يتقدم حزب العمال المعارض على حزب المحافظين بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي.