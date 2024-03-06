الدوسري يكشف طبيعة إصابته أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

قال سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، إنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، والتي حسمها الهلال بالفوز بهدفين، مساء الثلاثاء.

وأضاف الدوسري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه سيجري اليوم الأربعاء فحصا على موضع إصابته، مشيرا إلى أن الأشعة ستحدد مدى شدتها، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء واضح حتى الآن.

وتحدث الدوسري عن المباراة مشيرا إلى أن الهلال حقق "خطوة مهمة" بالفوز ذهابا، "لكن التأهل لم يحسم بعد وعلى الفريق الاستعداد بكل قوة من أجل الفوز في مباراة الإياب".

وأتم الدوسري أن لاعبي الهلال كانت لديهم الرغبة لتسجيل أكثر من هدفين، لكن المباراة غلب عليها الأداء التكتيكي.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم 12 مارس الجاري في معقل اتحاد جدة.