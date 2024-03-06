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بايدن: صفقة الرهائن في غزة بيد حماس


نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 2:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 2:11 ص

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى بأنه يعتقد أنه من الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان.

وقال بايدن للصحفيين يوم الثلاثاء: "إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه خلال شهر رمضان، فقد يكون الأمر خطيرا للغاية"، وأضاف: "صفقة الرهائن بيد حماس في الوقت الحالي".

ويتفاوض ممثلون من الولايات المتحدة وقطر ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار مع حماس في القاهرة. ولا تشارك إسرائيل بشكل مباشر في المحادثات، وهناك تصريحات متضاربة حول ما إذا كان يجري إحراز تقدم.

ومن شأن الهدنة في غزة أن تسهل تبادل الرهائن الذين يحتجزهم نشطاء حماس هناك مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.

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