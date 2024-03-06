رئيس الوزراء الكويتي: نعتمد بناء اقتصاد موازٍ للنفط

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم الأربعاء، أن رؤية الحكومة 2035 تعتمد على بناء اقتصاد موازٍ للاقتصاد النفطي.

وقال الصباح، في كلمة له اليوم على هامش زيارته لجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية، إن التحدي الأول للحكومة هو "إعادة الطمأنينة لأهل الكويت بقدرتها على الإصلاح"، مشيرا إلى أن ذلك تم عبر تطبيق حقيقي للقانون على الجميع".

ولفت إلى أن أول إجراء قامت به الحكومة في ملف الفساد هو قضية صندوق الجيش التي تتداول الآن حيث قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية في السفارات الكويتية حول العالم من الاعتداء على الأموال العامة، مشددا: "لن نقف عند هذا الأمر، وقد قُدم البلاغ وأخذ إجراءاته إلى محكمة الوزراء"، مبينا أن الدولة قادرة بابنائها وبشعبها على أن تصلح كل ما انحرف.

وكشف الصباح عن أن وزارة التربية تعكف على مراجعة الشهادات من عام 2000 إلى الآن والتأكد من الشهادات التي قدمت إلى السلطات الرسمية، مشددا على أن هذا إجراء عملي وفعلي وقانوني في مكافحة الفساد الإداري.