عاد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، إلى تدريبات العميد، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان بنزيما صاحب الـ «36 عامًا» قد تعرض لإصابة في عضلة الساق غاب على إثرها عن مواجهتي الكلاسيكو أمام الهلال، الأولى في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والثانية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، ستحدد تدريبات اتحاد جدة، غدا الخميس، إمكانية ضم بنزيما إلى قائمة مباراة الأخدود الجمعة، أو تجهيزه للقاء الهلال، الثلاثاء المقبل، في إياب دور الثمانية للبطولة الآسيوية.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة الأخدود، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري.