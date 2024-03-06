 بنزيما يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وحسم موقفه من مواجهة الأخدود - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مارس 2024 10:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بنزيما يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وحسم موقفه من مواجهة الأخدود

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:37 م

عاد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، إلى تدريبات العميد، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان بنزيما صاحب الـ «36 عامًا» قد تعرض لإصابة في عضلة الساق غاب على إثرها عن مواجهتي الكلاسيكو أمام الهلال، الأولى في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والثانية ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، ستحدد تدريبات اتحاد جدة، غدا الخميس، إمكانية ضم بنزيما إلى قائمة مباراة الأخدود الجمعة، أو تجهيزه للقاء الهلال، الثلاثاء المقبل، في إياب دور الثمانية للبطولة الآسيوية.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة الأخدود، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك