البريد الألماني يعتزم شطب 8 آلاف وظيفة

تعتزم شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" شطب 8 آلاف وظيفة بحلول نهاية هذا العام في ضوء التكاليف الباهظة.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس في بون أن خطط الشطب، التي ستشمل نحو 4% من موظفي قسم الرسائل والطرود المحلية البالغ عددهم 187 ألف موظف، سيُجرى تنفيذها بطريقة مسؤولة اجتماعيا، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج أوسع لخفض التكاليف بهدف تحسين الكفاءة.

ويمتد برنامج التقشف أيضا إلى مجالات أخرى من مجموعة "دي إتش إل" العملاقة للخدمات اللوجستية العالمية، والتي تمثل شركة "دويتشه بوست" فرعها الألماني. وتوظف المجموعة حوالي 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وتواجه المجموعة مشكلات مع ارتفاع التكاليف. وبينما زادت إيراداتها بنسبة 3% إلى 2ر84 مليار يورو العام الماضي، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 2ر7% إلى 9ر5 مليار يورو. ومن المتوقع أن ينتج عن تدابير خفض التكاليف وفورات تزيد عن مليار يورو.

وبحسب بيانات الشركة، حققت أعمال "بوست أند باكيت دويتشلاند" التي تمثلها "دويتشه بوست" مبيعات بلغت نحو 3ر17 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 7ر2%. وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 6ر5% إلى 821 مليون يورو.

وفي العصر الرقمي انخفض حجم أعمال البريد منذ فترة طويلة. وبحسب بيانات الشركة، انخفض حجم البريد الإعلاني بشكل كبير العام الماضي، بينما زادت أحجام الطرود.

ويأتي الإعلان عن شطب الوظائف في ألمانيا بعد يومين فقط من توقيع اتفاق جماعي مع نقابة "فيردي" يشمل نحو 170 ألف موظف لدى "دويتشه بوست" في مجالات البريد ونقل الطرود وغيرها من مجالات الخدمات اللوجستية. وينص الاتفاق الجماعي الممتد لعامين على زيادة الأجور بنسبة 2% في السنة الأولى و3% أخرى في السنة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع الموظفين على يوم عطلة إضافي، وسيحصل الموظفون القدامى على يوم عطلة إضافي ثانٍ.