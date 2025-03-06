حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال برأس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحال التجارية ومتابعة حركة السلع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك بمشاركة إدارات شئون البيئة والإشغالات والأزمات وإدارة المتابعة بالوحدة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين.

ووفق بيان أصدره اللواء وائل الشربيني، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية، بالإضافة إلى إعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص، مع التنبيه على جميع المحال بضرورة وضع قوائم أسعار واضحة، كما شملت الحملة رفع الإشغالات المخالفة التي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، وذلك في إطار جهود الوحدة للرقابة على الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الشربيني أن حملات الرقابة مستمرة لضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والمخابز بمعايير الجودة والسلامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على أهمية تعاون أصحاب المحال مع الجهات المعنية، لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المواطنين.