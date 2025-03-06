 روسيا تعرب عن دعمها الكامل للخطة العربية من أجل إعمار غزة - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 11:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعرب عن دعمها الكامل للخطة العربية من أجل إعمار غزة

موسكو - بترا
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 11:01 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 11:01 م

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تأييدها الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي اقترحتها الدول العربية خلال قمة زعماء الدول العربية في القاهرة، داعية إلى تنسيق الجهود الدولية والأطراف المعنية من أجل تطبيقها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي: "روسيا تدعم خطة التسوية التي صدرت عن اجتماع الزعماء العرب في القاهرة، الأمر الأكثر أهمية اليوم، هو ضمان الوقف الدائم لإطلاق النار، وسلامة السكان المدنيين، موسكو تعتبر توحيد الجهود الدولية من أجل التعافي الإنساني والاقتصادي للقطاع سيسمح بتهيئة الظروف لتفعيل المسار السياسي للتسوية".

وأضاف البيان: "استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، هو ما سيجعل إنهاء دائرة العنف التي تسبب ضررا كبيرا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ممكنا".

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