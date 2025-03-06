 الجيش اللبناني: إمعان قوات الاحتلال في اعتداءاتها يهدد استقرار البلاد - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 7:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: إمعان قوات الاحتلال في اعتداءاتها يهدد استقرار البلاد

وكالات
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 6:57 م

حذر الجيش اللبناني، الخميس، من أن إمعان إسرائيل في اعتداءاتها يهدد استقرار البلاد وينعكس سلبا على أمن المنطقة.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب و(منطقة) البقاع (شرق) إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وحذرت من أن "إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان، وينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة، كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار".

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