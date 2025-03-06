سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز ألكمار الهولندي على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي 1 / صفر، وليون الفرنسي على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 3 / 1، ورينجرز جلاسكو الأسكتلندي على مضيفه فنربخشه التركي بنفس النتيجة، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وتقدم ألكمار خطوة هامة نحو الصعود لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه توتنهام.

وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما سجل السويدي الشاب لوكاس بيرجفال، لاعب توتنهام، هدفا بالخطأ في مرمى الفريق اللندني، في الدقيقة 18.

وأصبح يكفي ألكمار التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يقام الأسبوع القادم بالعاصمة البريطانية لندن، للاستمرار في المسابقة، فيما صار يتعين على توتنهام الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من البطولة.

وأصبح ليون على أعتاب الصعود للدور المقبل، عقب تغلبه 3 / 1 خارج ملعبه على ستيوار بوخارست.

وافتتح الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو التسجيل لليون في الدقيقة 30، غير أن ألكسندرو بالوتا أحرز هدف التعادل لستيوا بوخارست في الدقيقة 68.

وسجل البلجيكي مالك فوفانا الهدفين الثاني والثالث لمصلحة ليون في الدقيقة 86 و89، ليسهل كثيرا من مهمة الفريق الفرنسي في مباراة العودة، التي تجرى بملعبه.

وسار جلاسكو رينجرز على نفس النهج، بعدما فاز بالنتيجة ذاتها على مضيفه فنربخشه.

وأحرز النيجيري سيريل ديسرس الهدف الأول لجلاسكو مبكرا في الدقيقة السابعة، فيما تعادل ألكسندر دجيكو لفنربخشه في الدقيقة 30.

وسرعان ما عاد جلاسكو للتقدم مرة أخرى، عقب تسجيل لاعبه التشيكي فاكلاف سيرني الهدف الثاني للفريق الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 81.