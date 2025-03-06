استشهاد معتقل فلسطيني من غزة في سجن النقب

أبلغت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل علي عاشور علي البطش (62 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة في سجن «النقب».

وباستشهاد البطش، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 62، وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 41 من غزة.

ووفقًا لمؤسسات الأسرى الفلسطينية، يعد هذا العدد «الأعلى تاريخياً»، لتصبح المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 298، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 70، من بينهم 59 منذ بدء الحرب.