قطر تشارك في اجتماع لمتابعة وقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو

شاركت قطر اليوم الخميس في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، لآلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، المنبثقة من إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، الذي تم توقيعه في الدوحة.

وأكدت قطر في كلمة خلال الاجتماع، ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية أو القيام بأي إجراءات قد تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قبل إبلاغ أي مخاوف أو ملاحظات رسميا من خلال الآلية المعتمدة.

كما شددت قطر على أهمية طرح جميع المخاوف الأمنية عبر القنوات المتفق عليها، بما يتيح للوسطاء والميسرين الفرصة لمعالجة القضايا والعمل على حلها بالوسائل السلمية والدبلوماسية المتفق عليها.