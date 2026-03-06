يوروينجز ترسل طائرة لإجلاء سائحين من الرياض إلى ألمانيا

تعتزم شركة يوروينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إرسال أول طائرة خاصة بها إلى منطقة الشرق الأوسط لإعادة نحو 150 سائحا إلى ألمانيا.

وأوضحت الشركة أنه من المخطط تسيير رحلة خاصة من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة كولونيا الألمانية خلال ليلة الجمعة/السبت.

وسيكون على متن الطائرة مسافرون تابعون لمنظم الرحلات الخاص بالشركة "يوروينجز هوليدايز"، كانوا في دبي والمناطق المحيطة عندما فوجئوا بالهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران. ومن المقرر نقلهم بالحافلات إلى مطار الرياض.

ومن المتوقع وصول الطائرة من طراز إيرباص "إيه 320" إلى كولونيا غدا السبت في الساعة 30ر00 (التوقيت المحلي). وتعد هذه أول رحلة إجلاء خاصة تتولى مجموعة لوفتهانزا تنظيمها بنفسها لنقل عالقين في الشرق الأوسط إلى ألمانيا، بعدما كانت تعمل حتى الآن كمزود خدمات فقط لصالح الحكومة الألمانية دون تنفيذ رحلات إجلاء خاصة بها.

كما تعتزم الحكومة الألمانية، بعد ثلاث رحلات خاصة من سلطنة عمان، إعادة ألمان عالقين في المنطقة إلى بلادهم انطلاقا من الرياض. وأعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ذلك مساء أمس الخميس عبر إنستجرام.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية لإطلاع البرلمان الألماني (بوندستاج)، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منها، فمن المقرر تنظيم الرحلة من السعودية بعد ظهر يوم الأحد باستخدام طائرة مستأجرة من شركة الطيران "زوند إير" الألمانية. وفي إطار التحضير للمغادرة، سيتم نقل الألمان الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل والمرضى وكبار السن برا من قطر إلى الرياض.