الحكومة الألمانية تعتزم زيادة إعانات الإسكان في 2020

تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2020 زيادة إعانات الإسكان التي تقدمها، ومراجعة هذه القيمة كل عامين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن يتم رفع متوسط الإعانة الحكومية للإسكان اعتبارا من مطلع يناير 2020 من 145 إلى 190 يورو في الشهر.

وأضاف المتحدث أنه في أعقاب ذلك، سيتم مراجعة هذا المتوسط الممنوح لمحدودي الدخل، كل عامين وإدخال تعديلات عليه إذا لزم الأمر.

ويجري التشاور في الوقت الراهن حول مشروع القانون الخاص بهذه الخطوة، وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية استنادا إلى مشروع القانون الخاص بوزارة الداخلية أن التعديل سيتحدد حسب تطور قيمة الإيجارات والدخل.

وكانت إعانة الإسكان قد تم رفعها في أعوام 2001 و2009 و2016.

من جانبها، رحبت رابطة الملاك "هاوس أوند جروند" بالخطط الإصلاحية، وقالت للمجلة إن " ديناميكية بدل السكن خطوة صحيحة، وقد تأخر طويلا التعديل التلقائي لقيمة الإيجارات والدخول".

تجدر الإشارة إلى أن بضعة آلاف من الأشخاص تجمهروا اليوم في ميدان ألكسندربلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات: "السكن حق أساسي" و"معا ضد الطرد وجنون الإيجارات".

وسجل 6 آلاف شخص مشاركتهم في المظاهرة التي دعا إليها تحالف لاتحادات المستأجرين وعدة مبادرات. ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا حملات ومظاهرات مماثلة.

وعلى هامش المظاهرة جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.