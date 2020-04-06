نيويورك تدرس إقامة مدافن مؤقتة نتيجة امتلاء المشارح بضحايا كورونا

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس نيويورك البلدي مارك ليفين اليوم الاثنين، إن المدينة تدرس إقامة مدافن مؤقتة داخل حديقة وذلك مع تزايد العبء على النظام الخاص بالتعامل مع جثث الموتى بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ليفين في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن مشرحة المدينة بها الآن جثث تعادل الجثث خلال أحداث 11 سبتمبر، وهذا الوضع ينطبق ايضا على المشارح بالمستشفيات ودور الجنازات والمقابر."

وتابع ليفين قائلا:" "سنبدأ قريبًا" الدفن المؤقت.. ومن المحتمل أن يتم ذلك بالاستعانة بحديقة مدينة نيويورك للدفن، مشيرا إلى أنه سيتم حفر خنادق لعشر نعوش صغيرة في خط مستقيم.

وأوضح رئيس لجنة الصحة قائلا إن هذه الخطوة تأتي استجابة للحالة الطارئة التي تواجهها البلاد، ولكن لن يكون ضروريا إقامة مثل هذه المدافن في حال تراجع معدل الوفيات بشكل ملحوظ.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن الحاجة إلى الدفن المؤقت للجثث، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن المدينة "ليست في المرحلة التي يستدعي فيها ذلك"."

وأضاف دي بلاسيو "إذا احتجنا إلى إقامة مدافن مؤقتة حتى نتمكن من التغلب على هذه الأزمة ثم العمل مع كل أسرة في ترتيباتها المناسبة، فلدينا القدرة على القيام بذلك".

وتعد مدينة نيويورك هي الأكثر تضررا في الولايات المتحدة، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فيها إلى نحو 130700 حالة. وقد توفي أكثر من 4700 شخص أكثر من نصفهم في مدينة نيويورك.