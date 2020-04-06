أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في بلدة "بني نعيم" بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل.

وأضاف أن العمال الأربعة من بلدة "بني نعيم" هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، لافتا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد.