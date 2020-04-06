قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة عرضت تقريرًا على رئيس الوزراء، في إطار متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « مساء «dmc المذاعة عبر فضائية « dmc»، يوم الأحد، أن التقرير تضمن تنفيذ عمليات تعقيم أكثر من 80 ألف منشئة، وتم إغلاق حوالي خمسة آلاف محل مخالفين.



وتابع أنه تم إغلاق 6700مركزًا تعليميًا على مستوى المحافظات، فضلًا عن إلغاء حوالي 2144 سوقًا، مشددًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، حفاظًا على صحة المواطنين.



وأشار إلى أنه يتم التأكد من عدم تكرار المخالفة مرة أخرى، من دوريات مراقبة، يتم مصادرة جميع الأدوات، المتعلقة بالمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي.



وأوضح أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن يتم حصر أعداد المتضررين من الإجراءات الاحترازية، لتقديم المساعدة لهم فيما بعد.



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا، الثلاثاء ما قبل الماضي، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.

