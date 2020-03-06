مقتل شرطي أفغاني وإصابة آخر في هجوم شنه مسلحون مجهولون في كابول

أكدت الشرطة الأفغانية، فى بيان لها، مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر، فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى كابول صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن الشرطة القول، إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 0850 بالتوقيت المحلي في منطقة "شوك إرجاندي" بباجمان في كابول، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارة تابعة لأفراد من قوات الأمن.

وقالت الشرطة إنها بدأت التحقيق في الحادث.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم.

على صعيد متصل، أعلن مصدر في أفغانستان اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية، في هجوم شنته طالبان مساء أمس على موقع أمني في إقليم نانجارهار الواقع شرقي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن المصدر القول إن الهجوم وقع في منطقة "غازي بابا" في "سورخ رود" بالاقليم.

ولم يعلق المسؤولون المحليون على الحادث.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الحادث في ظل ما تشهده البلاد من تصاعد حاد في أعمال العنف، قبيل انعقاد مؤتمر مهم في تركيا من المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام الأفغانية.

وتظهر إحصاءات مسؤولين أمنيين مقتل ما لا يقل عن 26 من أفراد القوات الأفغانية، وإصابة 30 آخرين بينهم أربعة مدنيين، في حوادث أمنية منفصلة وقعت في ستة أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.