السماح للدنماركيين بقص شعرهم وعمل وشم على أجسادهم لأول مرة منذ عدة أشهر

لأول مرة منذ عدة أشهر، جرى اليوم الثلاثاء السماح للدنماركيين بقص شعرهم وعمل وشم على أجسادهم، حيث سُمح بإعادة فتح صالات التدليك وصالونات التجميل واستوديوهات دق الوشم.

كما سُمح لصالونات تغيير لون البشرة ومدارس تعليم القيادة باستقبال العملاء من جديد إذا تمكنوا من تقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا، بشرط ألا يكون مضى على إجرائه أكثر من 72 ساعة، أو إذا كان بإمكانهم إثبات أنهم حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا كاملا أو إذا تمكنوا من تقديم دليل على تعرضهم لإصابة سابقة.

من ناحية أخرى، تم أمس الاثنين الإعلان عن تكثيف أيام الحضور في المدارس بالدنمارك، مع السماح للطلبة من الصف الخامس فما فوق بالذهاب إلى المدرسة كل أسبوعين، مع استثناء ذلك في عدد قليل من المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة للغاية.

ويعد تخفيف القواعد جزءا من خطة طويلة الأجل لرفع القيود المفروضة على الحياة العامة تماما، كما أنه يهدف إلى التخلص من تلك الإجراءات بصورة تدريجية، مع وجود استثناءات قليلة، حتى يتم تقديم جرعة أولى من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19" لجميع الفئات المعرضة للخطر ولكل مواطن يزيد عمره عن 50 عاما.

ويشار إلى أن أعداد إصابات فيروس كورونا في الدنمارك حاليا في مستوى مستقر، وهي من بين أدنى المعدلات في أوروبا.