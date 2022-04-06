زيلينسكي: العقوبات على روسيا يجب أن تتناسب مع خطورة جرائم الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا لتتناسب مع خطورة "جرائم الحرب" التي ارتكبها جيشها في بوتشا، حيث عُثر على جثث لمدنيين بعد انسحاب موسكو.

وقال زيلينسكي أيضا في رسالة مصورة مساء الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تسيطر على معظم المناطق التي حاولت روسيا غزوها. وقال إن الوضع الأكثر صعوبة في شرق البلاد في دونباس وخاركيف.

وأضاف أن روسيا سترسل أيضا مزيدا من القوات لشن هجوم جديد في أوكرانيا. وقال: "نحن نعلم بمحاولات من القيادة الروسية لجمع أغبياء جدد بين الطلاب في المدارس العسكرية والأشخاص ذوي الخبرة القتالية والمجندين من أجل إرسالهم إلى حمام الدم في هجوم آخر".

وقال إن كييف تستعد لزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

وأعلنت بروكسل في وقت سابق أنه من المتوقع عقد اجتماع في كييف في أعقاب مؤتمر للمانحين يوم السبت في وارسو لجمع الأموال للاجئين والمتضررين من الحرب الأوكرانية.