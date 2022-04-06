رئيس المركزي الألماني يتوقع وصول متوسط معدل التضخم إلى 6% في 2022

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل عن قلقه حيال ارتفاع معدل التضخم في بلاده ومنح المدخرين أملا في عودة ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ناجل مساء اليوم الأربعاء :" نتوقع بالفعل إمكانية وصول متوسط معدل التضخم السنوي في 2022 إلى 6%، وهذا بالطبع كثير بشكل زائد عن الحد".

وأضاف أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، من الممكن حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة وحدوث "تأثيرات زائدة عن الحد على الاقتصاد الحقيقي".

وأعرب ناجل عن اعتقاده بأن الأسعار المرتفعة ستؤثر بقوة على نحو خاص على الأشخاص أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة " وفي هذا الصدد يجب علينا أن نعمل، نحن كبنوك مركزية إذ لا يجب لهذه المعدلات المرتفعة للتضخم أن تترسخ. وبالتأكيد سيكون هذا واجبا ولاسيما بالنسبة لنظام اليورو في هذا العام".

وتابع ناجل بالقول إنه سيحدد مع زملائه بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل السياسة النقدية المقبلة استنادا إلى "قاعدة بيانات جديدة؛ وما نراه اليوم يشير إلى أن المدخرين بإمكانهم أن يسعدوا بعودة الارتفاع في أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا".