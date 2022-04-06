 كريم قاسم يتعرض للابتزاز بعد جريمة القتل في «يوتيرن» - بوابة الشروق
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كريم قاسم يتعرض للابتزاز بعد جريمة القتل في «يوتيرن»

كريم قاسم
كريم قاسم

نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 4:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 4:28 ص

تعرض خالد (كريم قاسم) للابتزاز في الحلقة الرابعة من مسلسل يوتيرن، بعد جريمة القتل التي ارتكبها بالخطأ بينما يقود سيارته مع ويارا (ريهام حجاج)، وقد أخبر خالد زوجته هدى (عبير صبري) بأمر الحادث، لتقف بجواره وتهوّن عليه، ولكنه ظل يحاول النسيان وتجاوز الحادثة.

واستعرضت الحلقة عن ورطة كبيرة وقع فيها خالد ويارا، بعدما وصل ظرف ليارا يحتوي على صور للحادثة، ليقابلا الاثنان ويقرر خالد في النهاية الاتصال بمرسل الظرف ومواجهته.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

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