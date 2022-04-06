رئيس شئون الحرمين يفتتح باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح خطة رئاسة شئون الحرمين الأولى في بداية العشر الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى افتتاح باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي.

جاء ذلك خلال افتتاح السديس، اليوم الأربعاء، لباب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي؛ خدمة لضيوف الرحمن وتسهيلا عليهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الرئيس العام -في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، عقب افتتاح الباب- إن هناك منظومة خدمات متكاملة مع هذه الأعداد الغفيرة مع فتح الطاقة الاستيعابية في الحرمين، موضحًا أن باب الملك المؤسس من الأبواب المهمة جدًا، حيث يخدم قاصدي المسجد الحرام من الجهتين الغربية والشمالية والغربية، حيث ينهمر منه الزوار منه شوقًا ومحبة إلى المسجد الحرام.

وأكد أن الحرمين الشريفين يلقيان اهتماما وحرصا بالغين، مشيرا إلى أن التوجيهات السديدة تؤكد على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ووجه السديس الشكر للقائمين على مشاريع المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرا إلى أنه -خلال الأيام الماضية- كان هناك رصد ميداني وحوكمة في العمل، مؤكدا أنه يمكن أداء الشعائر والمناسك في بيئة صحية آمنة لا مثيل لها في العالم.