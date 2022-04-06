تشغيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف الطبي في التأمين الصحي بالمحلة

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، بدء تشغيل خدمة الحجز الالكتروني بعيادة بن سينا للتأمين الصحى بالمحلة، وذلك بعد الانتهاء من تدريب فرق العمل على التطبيق.

وأوضح مدير الفرع، أنه تم تطبيق التجربة كنموذج استرشادي مسبقا بعيادات قطور الشاملة ،خالد بن الوليد، صحة ثاني بطنطا، السنطة الشاملة ،أحمد عرابي بكفر الزيات وطلعت حرب بالمحلة، وبصورة تضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين.

وأشار سامح هلال مدير إدارة التوثيق والمعلومات بالفرع، إلى أنه من المقرر إضافة خدمة الحجز الالكتروني، وتعميم التجربة على جميع عيادات التأمين بالغربية تباعا بعد استكمال التجهيزات وتدريب فرق العمل، وذلك في إطار خطة الفرع لتطوير نظام العمل بالعيادات الخارجية وإيجاد حلول للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات.

ويذكر أنه تم تطوير العمل بالعيادات الخارجية من خلال تحديد أولويات العمل وإعادة تنظيم مواعيد الكشف بالعيادات الخارجية، وتشغيل عيادات مسائية ورسم مسارات المرضى المترددين، وعمل كروت بألوان مختلفة لكل عيادة تسهل حركة دخول المرضى قبل توقيع الكشف، بالإضافة إلى توسيع منافذ صرف التذاكر بالصيدليات ووضع شاشات بطريقة حضارية للتثقيف الصحي وإعادة توزيع العيادات بالأدوار بشكل يضمن توزيع ضغط العمل بالتساوي في كافة مناطق العيادة، وبما يحقق تكامل الخدمات وعلى أن يعمل كل دور بالعيادة كوحدة إدارية منفصلة تيسيرا على المترددين.