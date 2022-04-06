مستشار ألمانيا يدافع عن وزيرة دفاعه المتهمة بالتأخر في تسليم أسلحة لأوكرانيا

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن وزيرة دفاعه كريستينه لامبرشت التي تتهمها المعارضة بالتأخر في تسليم أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال شولتس أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، متحدثا عن زميلته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" اعرف أن وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت تقوم بكل شيء ممكن في ضوء قرارات حلفائنا وقدرات الجيش الألماني".

وأضاف شولتس:" كل ما يمكننا توريده من المخزون الحالي للجيش من أسلحة، سنورده، سنورد كل ما هو معقول وسيؤثر بسرعة".

كانت الحكومة الألمانية قررت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا توريد أسلحة إلى الجمهورية السوفيتية السابقة وكسرت برلين بذلك أمرا كان محرما ويتمثل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاعات.

وقدمت ألمانيا لأوكرانيا حتى الآن أسلحة من بينها صواريخ دفاع جوي وقذائف مضادة للدبابات وبنادق آلية وعدة ملايين من طلقات الذخيرة، ومن المنتظر أن توسع برلين من نطاق توريداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الأحداث التي تكشفت في بلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ويتهم تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحي، وزيرة الدفاع الألمانية بالتأخر في إمداد أوكرانيا بالسلاح.