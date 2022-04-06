علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على صورة عادل إمام، قائلا إنه فنان قدم أعمال فنية مثل: «مدرسة المشاغبين» و«شاهد مشفش حاجة».



وأضاف، في لقاء ببرنامج «سابع سما»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أنه هاجم مسرحية «العيال كبرت» منذ زمن، لأنها كانت تحوي «ألفاظ لا تتناسب مع ما تربينا عليه من احترام الأب»، متابعًا: «ما تربينا على ذلك، فأنا رجل ريفي شعبي».



وعن المطرب عمرو دياب، قال إنه لا يعلم عنه شيء سوى أنه يغني ولا توجد أشياء سلبية تجاهه على حسب معلوماته، مؤكدًا أنه لا يستمع إلا لفيروز فقط.



وحول خالد الجندي، ذكر أن عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية داعية لا يمكن إنكار أنه يحاول الاجتهاد، مضيفًا أنه كان هناك خلاف بينهما، لكن «الجندي» له معروف عليه.