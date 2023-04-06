إرنا: قرار طرد 4 دبلوماسيين إيرانيين من أذربيجان استمرار لسياسة التصعيد تجاه طهران

وصفت وكالة إرنا الإيرانية، اليوم الخميس، قرار أذربيجان بطرد أربعة دبلوماسيين من سفارة إيران في باكو بأنه "استمرار لسياساتها في تصعيد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة تجاه إيران".



وقالت إرنا اليوم، إن حكومة باكو استدعت السفير الإيراني لديها عباس موسوي إلى وزارة الخارجية وأبلغته بأن أربعة من موظفي السفارة الإيرانية غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



وذكرت وزارة خارجية أذربيجان أن أنشطة الموظفين الأربعة بالسفارة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي.



وأمهلت جمهورية أذربيجان الدبلوماسيين الأربعة 48 ساعة لمغادرة أراضيها بناء على أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



كما ألقت أجهزة الأمن في أذربيجان القبض على ستة أشخاص اليوم الخميس، واتهمتهم بالتخطيط لمحاولة انقلاب، ويزعم أن المجموعة تدار من إيران.



وتسبب إطلاق النار على قائد الأمن في سفارة أذربيجان بطهران على يد متسلل مسلح في يناير في تصاعد التوترات، حيث إنه كانت العلاقات بين الدولتين سيئة.



ويقيم ملايين الآذريين في إيران، وتتهم باكو طهران بقمع الأقلية العرقية، فيما تشتبه طهران في إذكاء باكو للمشاعر الانفصالية بين الأقلية الأذرية.