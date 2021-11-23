أردوغان: يجب إنهاء التهديدات لـ«الأقصى» بشكل قاطع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التدخلات والتهديدات للمكانة التاريخية والروحية للمسجد الأقصى يجب أن تنتهي بشكل قاطع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في بث مشترك لعدة قنوات محلية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وأضاف أردوغان: "سنواصل الوقوف بجانب أشقائنا الفلسطينيين في كل الظروف والدفاع عن مقدساتنا. وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك".

وتابع أن "التدخلات والتهديدات للمكانة التاريخية والروحية للمسجد الأقصى وضد حرية المعتقد وحياة الفلسطينيين يجب أن تنتهي بشكل قاطع".

و يشهد المسجد الأقصى توترا في ظل تكرار اقتحامه من الشرطة الإسرائيلية لإخلاء المصلين المعتكفين بداخله ما أسفر عن عشرات الإصابات والاعتقالات.

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أكثر من 240 فلسطينيا بالاختناق ورضوض واعتقال عشرات آخرين في مصادمات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اقتحامها المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين بداخله.

وعلى خلفية هذه التوترات ، جرى مساء اليوم الأربعاء إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة تجاه إسرائيل، موضحا أن إحداهما سقطت داخل القطاع فيما سقطت الثانية في منطقة السياج الحدودي.

وكان الجيش أعلن أمس رصد إطلاق تسع قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن ذلك.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم غارات استهدفت بعدة صواريخ موقعين يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.