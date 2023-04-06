كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن اسم المدرب الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إقالة جرهام بوتر، المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

وأعلن تشيلسي خلال البيان الذي أصدره اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي عودة فرانك لامبارد مرة أخرى للقيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقال النادي اللندني في بيانه:" مثل هذه الخطوة عودة لفرانك إلى ستامفورد بريدج الذي استمتع بمسيرة لعب رائعة مع البلوز، وفاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا في ميونيخ. أدار النادي لمدة 84 مباراة، بما في ذلك توجيهنا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وعلق تود بويلي مالك نادي تشيلسي على عودة فرانك لامبارد مرة أخرى لقيادة البلوز حيث قال:" "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج الذي يعد أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي".

وأضاف بويلي:" نحن نواصل عمليتنا الشاملة للتعاقد مع مدير فني بشكل دائم، ونريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم، ونريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح ولدى فرانك جميع الخصائص والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية".

وأتم:" لدينا مباراة مهمة ضد ولفرهامبتون يوم السبت وبعد ذلك سنوجه انتباهنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد الأسبوع المقبل، وسنمنح فرانك دعمنا الكامل لأننا نهدف إلى الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من جميع المباريات المتبقية".

وتولى لامبارد تدريب نادي تشيلسي في المرة الأولى ما بين يوليو 2019 حتى يناير 2021، ولتتم إقالته وتولي توماس توخيل الإدارة الفنية للبلوز.