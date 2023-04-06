أوقاف جنوب سيناء تعلن أسماء ومواقع مساجد الاعتكاف في رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء عن أسماء ومواقع مساجد الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك طبقًا لخطة وزارة الأوقاف للاعتكاف هذا العام.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه تم اختيار 16 مسجدًا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم من أصل 350 مسجدًا، تابعين لـ 8 إدارات على مستوى المحافظة، بواقع مسجدين بمدينة طور سيناء، ومسجد برأس سدر، ومسجدين بمدينة شرم الشيخ، ومسجدين في دهب، ومسجدين بأبورديس، ومسجد بأبوزنيمة، ومسجدين بسانت كاترين، و4 مساجد في نويبع.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى تخصيص 16 مشرفًا "إمام وخطيب" على مساجد الاعتكاف، فضلًا عن التأكيد عليهم باتخاذ إجراءات مكثفة لتجهيز وإعداد المساجد لاعتكاف المصلين.

ومن المقرر أن يكثف المفتشون المتابعة على المساجد خلال الاعتكاف؛ للتأكد من الالتزام بضوابط الاعتكاف داخل المساجد المختلفة.

وجاءت أسماء مساجد الاعتكاف وموقعها كالتالي:

１- الرحمة بالجبيل قرية الجبيل بمدينة طور سيناء.

２- الزهراء حي الزهراء بمدينة طور سيناء.

３- المصطفى بحي النور بمدينة شرم الشيخ.

４- الرياضات بمنطقة شرم الميه بمدينة شرم الشيخ.

５- الكوثر المدينة بمدينة دهب.

６- الرحمن بمنطقة العصلة بمدينة دهب.

７- التقوى المدينة بمدينة نويبع.

８- جمارك الميناء بمدينة نويبع.

９- الترابين بمدينة نويبع.

10- السلام طابا نويبع

11- الهداية بمنطقة الأسباعية السفلى بمدينة سانت كاترين.

12- الرحمن بمنطقة فيران بسانت كاترين.

13- مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر.

14- الإمام علي بمدينة أبورديس.

15- الزهراء بمدينة أبو رديس.

16- التقوى بمنطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة.