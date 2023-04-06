مسؤول ألماني يتهم وزيرة الداخلية بإنكار الواقع فيما يتعلق بتكاليف اللاجئين

اتهم وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا بألمانيا وزيرة الداخلية الاتحادية للبلاد نانسي فيزر بإنكار الواقع في ظل النقاش القائم حاليا حول طلبات المحليات بتوفير أموال لرعاية اللاجئين.

وقال يواخيم هرمان اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من الواضح أن الدعم المالي من الحكومة الاتحادية لتوفير إقامة للاجئين وإدماجهم هذا العام غير كاف. الولايات والمحليات متفقة جميعا على ذلك"، مضيفا أن التصريحات الأخيرة من وزيرة الداخلية الاتحادية تثبت بعدا جديدا من "إنكار الواقع".

يذكر أن فيزر صرحت بأنه لا يمكنها فهم مطالب المحليات بمزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية من أجل توفير إقامة للاجئين والمهاجرين.

وقال هرمان: "إما أنها (وزيرة الداخلية الاتحادية) فقدت تماما النظرة العامة على التكاليف أو أن ذلك يعد مجرد إنكار للواقع"، وأضاف أنه لا يرى ذلك طريقة سليمة للتدبير ولا يمثل سياسة ميزانية ذات رؤية مستقبلية.

وتابع وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا أنه منزعج بصفة خاصة من أن فيزر تعارض بشكل واضح وضع حد للهجرة وفي الوقت ذاته ترفض توفير دعم أفضل للبلديات.

وأشار إلى أن فيزر تثبط "حاليا التوقعات بشأن قمة اللاجئين القادمة في مايو المقبل، والمنتظر أن يلتقي خلالها ممثلو الحكومة الاتحادية والولايات مع المستشار الألماني أولاف شولتس لبحث موضوع اللاجئين.