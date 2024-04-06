 الجيش الإسرائيلي يزعم قتل مسئول الأمن الداخلي في حماس بجنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يزعم قتل مسئول الأمن الداخلي في حماس بجنوب قطاع غزة

(تل أبيب - د ب أ)
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 3:10 م

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الأمن قتلت أكرم عبدالرحمن حسين سلامة، وهو عضو بارز في جهاز الأمن الداخلي في حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث، إن سلامة شغل عدة مناصب رئيسية في حركة حماس، بما في ذلك نائب رئيس قطاع خان يونس، وكجزء من منصبه شارك في التخطيط لهجمات مسلحة كبرى وتنفيذها في قطاع غزة وإسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن اعتزام بلاده ملاحقة قادة حماس والقضاء عليهم داخل وخارج قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل عن قتل عدد من الأعضاء البارزين بحماس من بينهم صالح العاروري في جنوب لبنان، ومروان عيسى في مخيم النصيرات في القطاع.

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