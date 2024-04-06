 ليلة القدر.. الأقصريون يؤدون تهجد الـ27 رمضان ويتضرعون بالبكاء مساجد المحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليلة القدر.. الأقصريون يؤدون تهجد الـ27 رمضان ويتضرعون بالبكاء مساجد المحافظة

التهجد في الأقصر
التهجد في الأقصر
محمد راشد
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 3:59 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 3:59 ص

في ليلة الـ27 من رمضان التي يُرجح أنها ليلة القدر، توافد آلاف الأقصريين إلى مساجد المحافظة، في مشهد إيماني مهيب، لأداء صلاة التهجد والدعاء إلى الله وسط جو من الخشوع والبكاء.

وتضرع المصلون إلى الله بالدعاء والتوسل، رافعين أكفهم إلى السماء، راجين من ربهم أن يغفر ذنوبهم ويستجيب دعواتهم.

وازدحمت مساجد الأقصر عن بكرة أبيها، حيث توافد إليها المصلون من جميع أنحاء المدينة، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، وحرص العديد من الأهالي على اصطحاب أطفالهم لتعويدهم على فضل هذه الليلة المباركة.

وفي هذه الليلة المباركة، ترفع الأرواح أكف الضراعة إلى الله تعالى، راجية المغفرة والرحمة.

 

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