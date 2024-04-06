حماس ترسل وفدا إلى القاهرة لخوض محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يعتزم وفد من حركة (حماس)، السفر إلى القاهرة غدا الأحد لخوض مفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين هناك.



وأفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصادر بحركة حماس، بأن الوسطاء تواصلوا عن كثب مؤخرا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للحث على استمرار المفاوضات.



وسيقود خليل الحية القيادى بحركة حماس، الوفد المتجه إلى القاهرة، حسبما أعلنت الحركة اليوم السبت. وذكر البيان أن حماس لن تحيد عن مطالبها، بما في ذلك فرض وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم.



وترفض الحكومة الإسرائيلية التي تعهدت بالقضاء على حماس في حملتها العسكرية في غزة هذه المطالب حتى الآن.



وتعطلت المحادثات لأسابيع. ويأمل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، فضلا عن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن المسجونين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.