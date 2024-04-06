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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف مصاف للنفط في حيفا

د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 10:58 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، قصفها بالطيران المسيّر مصافي النفط في حيفا في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان نشرته على موقعها، أن "مجاهديها استهدفوا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".

وأكدت "الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وكانت المقاومة الاسلامية في العراق أوقفت منذ أشهر هجماتها الصاروخية على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وحرير ومطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

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