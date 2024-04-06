أصدر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، تعليمات لوزيرة الخارجية أليسيا بارسينا بالإعلان الفوري عن تعليق العلاقات مع الإكوادور، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاحتجاز نائب الرئيس الإكوادوري السابق، خورخي جلاس، والذي لجأ إليها منذ ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم عن الرئيس المكسيكي، قوله عبر منصة "إكس": "أبلغتني وزيرة خارجيتنا أليسيا بارسينا للتو بأن الشرطة الإكوادورية دخلت سفارتنا بالقوة واحتجزت نائب الرئيس الإكوادوري السابق، الذي يطلب اللجوء بسبب الاضطهاد والاتهامات التي واجهها".

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة المكسيك، لهذا أصدرت تعليماتي لوزيرتنا بإصدار بيان بشأن هذا العمل الاستبدادي والتصرف في إطار القانون والإعلان الفوري عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور".

وقال السفير المكسيكي الجديد لدى الإكوادور، روبرتو كانيسكو، إنه حاول منع قوات الأمن جسديًا من دخول مقر البعثة الدبلوماسية، لكنهم استخدموا القوة وألقوه أرضًا.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، إن الحكومة المكسيكية ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإدانة تصرفات السلطات الإكوادورية بعد هجوم الشرطة على البعثة الدبلوماسية في كيتو، والذي أسفر عن إصابة موظفين دبلوماسيين.

وأشارت إلى أن "الموظفين الدبلوماسيين المكسيكيين في الإكوادور سيغادرون هذا البلد على الفور، وتأمل المكسيك أن تقدم الإكوادور الضمانات اللازمة لمغادرة الموظفين المكسيكيين".

وقررت الحكومة المكسيكية، أمس الجمعة، منح اللجوء السياسى لنائب الرئيس الإكوادوري السابق جلاس الذى لجأ الى سفارة البلاد فى كيتو.

ووصل جلاس إلى السفارة المكسيكية في ديسمبر الماضي وطلب الحماية وتم منحه حق الوصول كضيف، وطلبت الحكومة الإكوادورية في وقت لاحق من المكسيك دخول السفارة واعتقاله.