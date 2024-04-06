 معارك غزة.. كتائب القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين وتستهدف 3 دبابات وتوقع قوة إنقاذ في كمين ألغام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معارك غزة.. كتائب القسام تقتل 6 جنود إسرائيليين وتستهدف 3 دبابات وتوقع قوة إنقاذ في كمين ألغام

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 3:58 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من قتل ستة جنود إسرائيليين خلال المعارك مع قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت في بيان، إنها قتلت ستة جنود إسرائيليين وأصابت آخرين في منطقة الزنة شرق خان يونس، بجانب استهداف ثلاث دبابات ميركافا.

وأشارت أنها استهدفت بثلاث عبوات مضادة للأفراد قوة إنقاذ إسرائيلية تقدمت للمكان ووصلت لحقل ألغام أعد مسبقا.

وأوضحت أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجرت العادة ألا يعلن جيش الاحتلال عن مثل هذه الضربات التي يتكبدها على يد المقاومة الفلسطينية في معارك غزة.

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