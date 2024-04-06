 الأهلي يهزم الزمالك ويستعيد لقب دوري رجال الطائرة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم الزمالك ويستعيد لقب دوري رجال الطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 1:12 ص

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني فرناندو مونزو بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد التغلب على الغريم التقليدي الزمالك في اللقاء الثاني للنهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-16 ثم الشوط الثاني بنتيجة 28-26 ثم الشوط الثالث بنتيجة 25-20 ليتوج الأهلي باللقب بعد غياب عامين حيث توج الزمالك باللقب في آخر موسمين  .

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك مساء الأربعاء في اللقاء الأول بالنهائي بنتيجة الأشواط 3-0.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري هذا الموسم بعد التغلب على الزمالك في النهائي بصالة اتحاد الشرطة .

 

 

 


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