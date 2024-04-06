المطاعم السياحية والفنادق «كاملة العدد» فى عيد الفطر

• عروض مغرية من المنشآت السياحية لجذب المصريين خلال إجازات عيد الفطر

كشفت مؤشرات حجوزات المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك أن إشغالات هذه المنشآت ستتراوح ما بين 90% إلى 100%.. كما كشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق بالعديد من المدن السياحية بسبب العروض المميزة والمغرية التى قدمتها الفنادق لجذب المصريين خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وقال محمد فتحى رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال إجازات عيد الفطر 2024 سيكون من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 4 من صباح اليوم التالى، مع استمرار خدمتى الدليفرى والتيك اواى على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهى الليلية» وصالات الديسكو خلال عيد الفطر 2024 ستكون من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالى، لافتا إلى أن تلك المواعيد ستكون جيدة جدا لشريحة السياح التى تهوى السهر خلال تواجدها بالمقصد السياحى المصرى.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن غالبية المطاعم السياحية ومسارح المنوعات وصالات الديسكو استغلت شهر رمضان الكريم فى إجراء عمليات الصيانة والتطوير وذلك استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحا أن نسب الإشغال بتلك المنشآت خلال عيد الفطر ستصل إلى نحو 100%.

وفى سياق متصل أشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى زيادة نسب إشغالات المدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك وذلك وفقا للحجوزات الحالية، موضحا أن هناك انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية للمصريين خلال عيد الفطر وذلك بالتزامن مع قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب لمصر خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الغردقة ستكون المقصد السياحى الأول الذى يقصده السياح المصريون والأجانب خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع إجازات «الأيستر» أعياد الربيع لدى الأوربيين.. مشيرا إلى أن القاهرة وشرم الشيخ سيحتلان المركزين الثانى والثالث فى نسب الإشغال خلال تلك الفترة. لافتا إلى أن السياح العرب سينعشون فنادق العاصمة المصرية خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن العين السخنة والإسكندرية ستكون نسب الإشغال بهما جيدة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحا أن نسب الإشغالات بفنادق العلمين والساحل الشمالى ستكون متوسطة خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن هناك حجوزات جيدة من المواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هناك عددا من فنادق محافظتى البحر الأحمر والغردقة قدمت عروضا سعرية مميزة لجذب المصريين خلال عيد الفطر.. موضحا أن كل العروض السعرية المقدمة من الفنادق لابد ألا تقل عن الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية الذى حددته وزارة السياحة والآثار.

وأضاف عاقل أن إجازات عيد الفطر المبارك لهذا العام ستشهد تدفقا كبيرا من المصريين أفضل من العام الماضى وذلك وفقا للحجوزات الحالية، موضحا أن الفنادق المصرية ترحب بالسائح المصرى وتثنى على وجوده.. مشددا على أنه لا توجد أية تفرقة فى المعاملة بين السائح المصرى ونظيره الأجنبى.