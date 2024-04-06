استعدادات مراكز شباب كفر الشيخ لإطلاق مبادرة لبسك لغيرك عيد

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، لانطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» المبادرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة المشاركة من أنحاء الجمهورية والتي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

اتخذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداداتها لإطلاق المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حيث تم جمع الملابس وفرزها وتكييسها وتصنيفها تمهيدا لعرضها للجمهور يشارك بالمبادرة عدد12 مركز شباب وهي "مركز شباب شنو، الرياض، قبريط، قزمان، بلطيم، مدينه سيدى سالم، الحلميى، برج البرلس، المرابعين، بيلا، بني بكار، التنمية الشبابية" بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، وشهدت مبادرة يوم الخير، فى عيد الفطر الماضى نجاحا كبيراً وإقبال المواطنين، وتم توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.