رضا شحاتة: الزمالك سيفوز على مودرن فيوتشر

أكد رضا شحاتة، المدير الفني السابق لفريق الجونة، أن الزمالك يعاني من كثرة اللاعبين في منطقة وسط الملعب، مشيرا إلى أنه سيتحسن تدريجيا في الموسم المقبل مع القيام ببعض التدعيمات التي يحتاجها الفريق، كاشفا عن توقعه فوز الفارس الأبيض على مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال رضا شحاتة في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" الزمالك في مرحلة بناء في كل شئ، لكن الخطوات جيدة، أصبح هناك مجلس إدارة والدنيا هادئة ومستقرة".

أضاف شحاتة:" الزمالك يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، هناك مدير فني يقوم بشئ مختلف، لكن كل هذه الأمور تأخذ وقتا، لا أريدهم أن يستعجلوا، من الممكن أن يكون الفريق، ليس في أفضل حالاته ومن الممكن أن تكون الخطوات صغيرة ولكن ثابتة أفضل من أن تكون الخطوات كبيرة ليست ثابتة وتؤدي لمشاكل على المدى الطويل".

أشار شحاتة:" أعتقد أن نادي الزمالك مع بداية الموسم بالتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لديه بعض النواقص في بعض المراكز لو أكملها ستحدث فارق كبير جدا مع الفريق".

أوضح رضا شحاتة:" عدد صفقات الزمالك التي تعاقد معها كبير للغاية على منطقة وسط الملعب، 8 لاعبين في وسط الملعب كبير للغاية، الزمالك يحتاج للاعبين في خط الظهر والظهيرين، ويحتاج لجناح جيد من الخامات الثقيلة التي تحمل نادي الزمالك".

أتم رضا شحاتة:" الزمالك سيتجاوز مودرن فيوتشر في مباراة الإياب، لديه رغبة أكبر، ويمتلك خبرات أكثر، ولديه الحافز الكبير لتحقيق بطولة غائبة عن النادي منذ فترة طويلة، والأمر يعود لرغبة اللاعبين، ويهمني أن يكون نادي الزمالك والأهلي في قوتهم لأنه شئ مفيد للجمهور والمنافسة ومنتخب مصر".