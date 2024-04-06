 الشرطة الباكستانية تضبط عصابة لصوص تهدد السكان وتحتجز 3 أشخاص - بوابة الشروق
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الشرطة الباكستانية تضبط عصابة لصوص تهدد السكان وتحتجز 3 أشخاص

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 9:43 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 9:43 م

ضبطت شرطة مدينة بارا- ميل بإقليم البنجاب الباكستانى عصابة من اللصوص تزاول نشاطها غير المشروع تحت تهديد السلاح، وألقت القبض على ثلاثة من أفرادها، فضلا عن استعادة مسروقات ثمينة منهم أثناء حملة مداهمة خاصة انطلقت اليوم السبت.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " للأنباء أنه طبقا لتعليمات أصدرها رانا عمر فاروق قائد شرطة مدينة بارا - ميل، أطلقت شرطة المدينة حملة مداهمة خاصة ضد المجرمين المتورطين في سرقة الأموال والدراجات النارية وأشياء ثمينة أخرى من السكان تحت تهديد السلاح.

وضبط فريق المداهمة الشرطية عصابة "ماهزاري" سيئة السمعة وألقى القبض على ثلاثة من أفرادها من بينهم زعيمها ويدعى مظهر حسين.

وتتبعت الشرطة خمس قضايا واستعادت مسروقات بقيمة 3ر1 مليون روبية باكستانية.

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