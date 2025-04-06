أحمد يحيى: الخدمة الجديدة تعزز الشمول المالي بين شركات المجموعة في مصر والإمارات والسعودية وتوفر تجربة أسهل، أسرع، وأكثر أمانًا

في خطوة تعزز التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلنت إي آند مصر عن إطلاق أول خدمة لتحويل الأموال الدولية الفورية عن طريق محفظة إي آند كاش، مما يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة استلام الأموال من الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت إي آند مصر الأولى التي تتيح لعملائها استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية، من خلال شبكة الشركة الإقليمية القوية لتقديم معاملات أسرع، أكثر أمانًا، ورقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة فروع الشركة أو شركات وسيطة.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية. كما يشكل شراكة ناجحة مع بنك القاهرة (الشريك البنكي)، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التحويلات المالية في مصر والمنطقة.

يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر للملايين من عملاء إي آند كاش—وخاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات المالية—طريقة أسهل وأسرع وأكثر وصولًا لإدارة معاملاتهم المالية عبر الحدود. فمن خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم فورًا، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة ويوفر تجربة رقمية سلسة وهم في منازلهم.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن إطلاق هذه الخدمة في مصر يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة توفر للعملاء تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا.

وأضاف يحيى أن تمكين عملائنا من استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية هو خطوة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية في حياتهم اليومية.

وأصبحت الخدمة الجديدة متاحة الآن لعملاء المحفظة الإلكترونية لإي آند مصر، حيث يمكنهم استلام التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية بسهولة وأمان عبر تطبيقات الدفع الرقمية الخاصة بالشركة، مع فرصة الفوز بجائزة تصل لمليون جنيه.

كما يتم العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيدًا من الوجهات في المستقبل القريب.